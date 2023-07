Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 60,60 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 19:15 Uhr 0,6 Prozent. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,62 USD an. Mit einem Wert von 60,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30.960 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2022 bei 65,45 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 54,06 USD fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,79 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie eingefahren. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.502,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 23.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

