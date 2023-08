Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 61,80 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 61,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 61,88 USD. Mit einem Wert von 61,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 318.930 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,46 USD erreichte der Titel am 20.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,60 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

