Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 68,33 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 68,33 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 68,73 USD. Bisher wurden via New York 427.065 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 8,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,29 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 22.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 USD je Aktie belaufen.

