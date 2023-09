Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 55,38 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 55,38 EUR zu. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.560 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,24 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 53,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.966,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.302,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Coca-Cola gekostet

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab September 2023

Orakel von Omaha: Das macht eine Warren Buffett-Aktie aus