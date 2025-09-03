DAX23.769 +0,7%ESt505.345 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.421 +0,3%Nas21.560 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Aufschlag

04.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 69,19 USD.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 69,19 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,45 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 69,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 342.459 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,00 USD.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,72 Mrd. USD im Vergleich zu 12,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

