Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 68,40 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 68,40 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 68,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,11 USD. Zuletzt wurden via New York 1.098.947 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,74 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,38 Prozent.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 22.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

