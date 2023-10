Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Nachmittag an Boden

04.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 55,12 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 55,12 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 55,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 399.001 Stück. Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,91 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (54,02 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie. Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Coca-Cola-Investition eingebracht LVMH-Aktie, Kering-Aktie, Apple-Aktie & Co. vor goldener Börsenzukunft? Artemis launcht Fonds für starke Verbrauchermarken Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Coca-Cola bedeutet

