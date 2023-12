Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 58,64 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 58,64 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,68 USD. Mit einem Wert von 58,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 17.388 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD an. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 10,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,56 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,07 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

