Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,46 EUR. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.014 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,75 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 51,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Mit einem Kursverlust von 14,61 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,83 USD angegeben.

Coca-Cola ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.063,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.044,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,49 USD je Aktie belaufen.

