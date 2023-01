Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 59,28 EUR. Bei 59,28 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,28 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,28 EUR. Zuletzt wechselten 466 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 markierte das Papier bei 65,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 9,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2022 (51,88 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,83 USD angegeben.

Coca-Cola ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 11.063,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10.044,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

