Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittag fester

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 55,26 EUR zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 55,26 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 55,27 EUR. Bei 55,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.070 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 59,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 49,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,24 Prozent Luft nach unten.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent auf 10.948,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Was Analysten von der Coca-Cola-Aktie erwarten

Warren Buffetts Rat für Anleger: "Experten sollten immer ignoriert werden"

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün