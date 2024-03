Blick auf Aktienkurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Dienstagnachmittag ins Plus

05.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 59,93 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 59,93 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,02 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,91 USD. Bisher wurden heute 391.026 Coca-Cola-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 7,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 13,98 Prozent Luft nach unten. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,00 USD angegeben. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 13.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 10.948,00 USD gegenüber 10.195,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Was Analysten von der Coca-Cola-Aktie erwarten Warren Buffetts Rat für Anleger: "Experten sollten immer ignoriert werden" Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com