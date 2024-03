Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Dienstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 59,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,4 Prozent auf 59,82 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,93 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 59,32 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.771 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,43 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,56 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,00 USD.

Coca-Cola gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.948,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.195,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.

