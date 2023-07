Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,63 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:20 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 55,63 EUR. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,79 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,53 EUR ab. Bei 55,79 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 802 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,40 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,92 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.04.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.502,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.959,00 USD ausgewiesen.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

