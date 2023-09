Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 55,26 EUR ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 55,26 EUR abwärts. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 55,02 EUR. Mit einem Wert von 55,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 10.913 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 62,69 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,45 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 53,54 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 3,11 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.966,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.302,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

