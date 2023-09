Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 59,07 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 59,07 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 58,89 USD. Bei 59,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 608.065 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 54,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 8,55 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 26.07.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.966,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

