Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag in Rot

05.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 54,16 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 54,16 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,03 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 54,74 USD. Bisher wurden via New York 634.908 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 20,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 54,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach unten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,67 USD. Am 26.07.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 11.966,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11.302,00 USD umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 22.10.2024. In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Coca-Cola-Investition eingebracht LVMH-Aktie, Kering-Aktie, Apple-Aktie & Co. vor goldener Börsenzukunft? Artemis launcht Fonds für starke Verbrauchermarken Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Coca-Cola bedeutet

