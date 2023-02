Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 55,92 EUR. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.660 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,16 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2022. 14,18 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,79 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,83 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie verdient. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.063,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.044,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 14.02.2023 präsentieren. Coca-Cola dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

