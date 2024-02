Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,95 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,95 EUR an der Tafel. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,20 EUR an. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 55,72 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 55,92 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9.108 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 49,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 12,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,00 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Am 18.02.2025 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

