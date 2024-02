Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 59,86 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 59,86 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 59,96 USD. Bisher wurden via New York 404.407 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,57 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

