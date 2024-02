Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,9 Prozent auf 60,04 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,9 Prozent auf 60,04 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,98 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,28 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 18.111 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,56 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,12 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.02.2025.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich

Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Plus