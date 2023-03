Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit Abschlägen

Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 59,44 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,30 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,57 USD. Zuletzt wechselten 19.958 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 11,30 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,06 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,95 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,67 USD.

Am 14.02.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.100,00 USD im Vergleich zu 9.470,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,60 USD fest.

