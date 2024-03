Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 54,89 EUR zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 54,89 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,90 EUR aus. Bei 54,81 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 11.253 Aktien.

Bei 59,30 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 8,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 49,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 13.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.948,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.195,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

