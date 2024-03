Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 59,78 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 59,78 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,97 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 361.395 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,00 USD.

Coca-Cola gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.948,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.195,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.

