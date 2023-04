Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,55 EUR

Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 62,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,00 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 26.908 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,01 USD. Dieser Kurs wurde am 26.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 6,31 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD ab. Mit einem Kursverlust von 16,13 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.470,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.100,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht. Coca-Cola dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.

