Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Donnerstagvormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 61,07 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,8 Prozent auf 61,07 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,08 USD zu. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 60,36 USD. Bisher wurden via AMEX 41.163 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,06 USD am 11.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 11,47 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 24.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,64 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 10.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.502,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

