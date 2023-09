Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochmittag kaum bewegt

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 54,85 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich um 11:58 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 54,85 EUR. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 54,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,71 EUR aus. Bei 54,89 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.874 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,69 EUR erreichte der Titel am 09.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,29 Prozent. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

