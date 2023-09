Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Mittwochvormittag nach

So entwickelt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 58,81 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 58,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 58,68 USD. Bei 59,23 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten 65.115 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,29 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD ab. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 8,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,67 USD an.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Coca-Cola abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Coca-Cola gekostet

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab September 2023