Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Freitagnachmittag nach

06.10.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 51,83 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 51,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 51,76 USD. Bei 52,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.321.228 Coca-Cola-Aktien den Besitzer. Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 25,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (51,76 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,14 Prozent. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,67 USD an. Am 26.07.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.966,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.302,00 USD erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt

