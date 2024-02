Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Vormittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 59,94 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 59,94 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,70 USD. Mit einem Wert von 59,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 17.617 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 13,98 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

