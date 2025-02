Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Nachmittag Boden gut

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 63,68 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 63,68 USD. Bei 63,71 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 271.717 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 73,52 USD markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 15,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 57,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 9,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,25 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 23.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,89 Mrd. USD im Vergleich zu 11,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 17.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

