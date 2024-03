Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 54,70 EUR.

Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 54,70 EUR. Bei 54,80 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,53 EUR. Bei 54,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.145 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 59,30 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 49,05 EUR fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,33 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 13.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.948,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.195,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

