Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 59,51 USD.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 59,51 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,76 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,24 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 363.644 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,21 Prozent. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,38 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.948,00 USD – ein Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.195,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

