Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Coca-Cola hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 59,54 USD.

Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich um 22:15 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 59,54 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,97 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,40 USD. Bei 59,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.752 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 51,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.948,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.195,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.

