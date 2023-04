Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,28 EUR

Die Coca-Cola-Aktie wies um 21:57 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 57,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,18 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.489 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 65,31 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,56 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 5,39 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 10.100,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.470,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 24.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

