Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

07.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 62,74 USD nach oben.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 62,74 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,81 USD zu. Bei 62,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 291.588 Coca-Cola-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,25 USD) erklomm das Papier am 16.05.2023. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,25 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11,26 Mrd. USD gegenüber 10,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen. Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie So viel verdient Warren Buffett 2024 allein mit Dividenden Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Coca-Cola Anlegern eine Freude Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

