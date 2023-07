Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 60,25 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 60,25 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,14 USD. Mit einem Wert von 60,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 357.509 Aktien.

Bei einem Wert von 65,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 10,35 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,00 USD angegeben.

Am 24.04.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.502,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

