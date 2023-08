Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 55,46 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 55,46 EUR. Bei 55,65 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 55,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.258 Coca-Cola-Aktien.

Am 27.08.2022 markierte das Papier bei 65,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 17,76 Prozent zulegen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,54 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 USD an.

Am 26.07.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

