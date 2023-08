Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagvormittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 60,68 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 60,68 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,63 USD ein. Mit einem Wert von 61,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via AMEX 28.968 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,87 Prozent. Bei einem Wert von 54,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2022). Abschläge von 10,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 USD an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Mit der Warren Buffett-Strategie von 1.000 US-Dollar zu 2 Millionen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Coca-Cola-Investment eingefahren

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Coca-Cola-Aktie