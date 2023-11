Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 53,29 EUR.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,29 EUR. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,29 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.375 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 49,05 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 8,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,00 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 15.02.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Aktie aus.

