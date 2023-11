Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,08 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,08 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,88 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 314.055 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,86 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

