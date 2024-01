Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 59,71 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 59,71 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,79 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 59,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,73 USD. Zuletzt wurden via New York 256.979 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,55 USD). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 13,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

