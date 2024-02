Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich Coca-Cola

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 55,76 EUR.

Mit einem Wert von 55,76 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 12:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 55,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,61 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,77 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 8.706 Coca-Cola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,30 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 5,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 49,05 EUR fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,00 USD an.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 USD je Coca-Cola-Aktie.

