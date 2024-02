Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Coca-Cola am Vormittag zu

Coca-Cola im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 60,01 USD nach oben.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 60,01 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 60,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,11 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 12.254 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Bei 51,56 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,00 USD angegeben.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 13.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

