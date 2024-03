Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 59,20 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 59,20 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,30 USD. Zuletzt wurden via New York 516.315 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 14,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 13.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent auf 10.948,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

