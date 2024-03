Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 59,43 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 59,43 USD abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,25 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 59,62 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 18.066 Coca-Cola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 9,14 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 10.948,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10.195,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

