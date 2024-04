Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 59,30 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 59,30 USD. Bei 59,08 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 340.654 Coca-Cola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 9,60 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 USD je Coca-Cola-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 13.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.195,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Coca-Cola dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

