Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 61,24 USD.

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 61,24 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 61,34 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 61,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,19 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274.595 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,46 USD) erklomm das Papier am 20.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 54,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,67 USD an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

