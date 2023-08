Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 22:15 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 61,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 5.187 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2022 bei 65,45 USD. 7,01 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 11,61 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.966,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.302,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dividendenstrategie: So wirken sich reinvestierte Dividenden auf das eingesetzte Kapital aus

Mit der Warren Buffett-Strategie von 1.000 US-Dollar zu 2 Millionen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Coca-Cola-Investment eingefahren