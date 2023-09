Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Freitagmittag

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 54,56 EUR.

Mit einem Kurs von 54,56 EUR zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,70 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 54,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.193 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2022 bei 62,69 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,90 Prozent hinzugewinnen. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 1,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,67 USD.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.302,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

